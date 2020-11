‘Sierteelt minder hard geraakt door tweede coronagolf’

De Nederlandse sierteelt lijkt door de tweede golf van het coronavirus minder hard geraakt te worden dan door de eerste. De detailhandel mocht in de meeste landen openblijven en daardoor werd er nog goed verkocht, meldt de Rabobank.

Zo herstelde de sierteelt in het derde kwartaal verder van de coronaklap van het voorjaar. „De verkoopcijfers zijn sinds mei hoger dan in 2019”, zegt sectorspecialist Arne Bac van de bank.

Volgens de Rabobank was de waarde van de uitvoer van bloemen en planten eind september nog 200 miljoen euro lager dan in 2019. De achterstand op vorig jaar is wel minder geworden want die was 500 miljoen euro. Het uitstel dat de bank gaf op het aflossen van bedrijfsleningen bleek achteraf niet voor alle tuinbouwondernemers nodig.

Rabobank schat in dat door de aanstaande brexit de export van sierteeltproducten naar het Verenigd Koninkrijk met 15 procent daalt. Het land was volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vorig jaar na Duitsland de grootste importeur van Nederlandse sierteeltproducten. De Britten namen toen voor 1,1 miljard euro aan producten af.

Groentetelers en handelaren hebben wel veel last van de tweede coronagolf. Zij leveren veel producten aan bijvoorbeeld de door de crisis zwaar getroffen horeca. Volgens de Rabobank is het voor die ondernemers vaak lastig om in korte tijd andere afzetkanalen te vinden.