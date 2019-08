Siemens waarschuwt voor lastigere tijden

Siemens heeft de marktomstandigheden in de afgelopen maanden aanzienlijk zien verslechteren. Het Duitse technologieconcern waarschuwt dat het daardoor moeilijker is geworden dit jaar de beoogde omzetgroei waar te maken.

Siemens was in de maanden april tot en met juni goed voor een omzet van 21,3 miljard euro. Dat komt, afgezien van onder meer wisselkoerseffecten, neer op een toename van 2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst daarentegen daalde met 6 procent tot 1,1 miljard euro.

Spanningen rond de internationale handel zetten in verscheidene regio’s de economische groei onder druk. Dat schaadt het investeringsklimaat, aldus topman Joe Kaeser. Voor Siemens vertaalt zich dat in een lagere orderinstroom, met name op het gebied van energie.

Zo is de waarde van bestellingen voor bijvoorbeeld gasturbines afgelopen kwartaal met 15 procent gedaald. Ook klanten in de industrie zijn voorzichtiger geworden met orders voor digitale automatiseringssystemen. Daar staat tegenover dat de orders voor bijvoorbeeld windturbines wel sterk zijn blijven groeien.

De gezondheidstak Siemens Healthineers, een belangrijke concurrent van Philips, springt er in positieve zin uit. Zowel de omzet als de orderontvangst is daar afgelopen kwartaal gestegen. De winstgevendheid is wel iets lager dan een jaar eerder.

Siemens handhaaft zijn eerder uitgesproken doelstellingen voor het lopende boekjaar, dat in september wordt afgesloten.