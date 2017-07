Siemens tegen inzet eigen gasturbines in Krim

Siemens stapt naar de rechter omdat Rusland gasturbines die het Duitse industrieconcern had geleverd, inzet om elektriciteit op te wekken op de Krim. Dat Oekraïense schiereiland werd in 2014 in strijd met het internationaal recht door de Russen geannexeerd.

De levering van dergelijke apparatuur aan de Krim zou in strijd zijn met sancties die de Europese Unie na die annexatie zijn opgelegd. In een maandag vrijgegeven verklaring stelt Siemens evenwel dat zijn Russische klant, een door de staat geleid ingenieursbedrijf, gelogen heeft over de bestemming die het had voor minstens twee van de vier bestelde turbines. Zij zouden volgens de contracten worden ingezet in Taman in Zuid-Rusland.

Het Kremlin liet maandag weten dat het gaat om turbines die in Rusland zijn gemaakt met Russische onderdelen. Ze komen inderdaad uit een fabriek in Sint-Petersburg, maar die is voor bijna twee derde eigendom van Siemens en maakt gebruik van technologie die door het Duitse bedrijf is ontwikkeld.