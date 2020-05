Siemens Healthineers verkoopt meer scanners

Medisch technologiebedrijf Siemens Healthineers heeft in het voorbije kwartaal de omzet opgevoerd. Daarbij stegen de opbrengsten uit de verkoop van CT-scanners. Deze apparatuur wordt onder andere ingezet bij de behandeling van coronapatiënten.

De divisie die deze apparatuur maakt groeide op jaarbasis met ruim 8 procent, ondanks logistieke problemen. CT-scanners van Siemens Healthineers worden onder andere ingezet om de schade aan longen door het virus bij coronapatiënten op ic-afdelingen te beoordelen. Daardoor kunnen medici sneller hun behandeling aanpassen.

Het onderdeel voor diagnosemiddelen kampte juist met een gedaalde omzet. Hier drukte de virusuitbraak op de opbrengsten doordat vooral in China minder patiënten met andere aandoeningen de dokter bezochten. Deze divisie levert in Europa een moleculaire test voor het coronavirus en verwacht nog deze maand een nieuwe immuniteitstest te introduceren. Die geeft aan of mensen antistoffen tegen het longvirus hebben opgebouwd.

De gehele omzet steeg ten opzichte van een jaar eerder met 5,1 procent tot 3,7 miljard euro. Daarop boekte Siemens Healthineers een winst van 414 miljoen euro, 9 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.