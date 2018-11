Siemens halveert winst, maar koopt aandelen in

Siemens heeft in het afgelopen kwartaal bijna de helft minder winst behaald dan een jaar eerder. Het grootste industriebedrijf van Europa presteerde echter beter dan verwacht en kondigde aan zijn dividend te verhogen en voor 3 miljard euro aan eigen aandelen in te kopen.

De energietak, die onder meer gasturbines maakt, zakte in de rode cijfers. De markt is goeddeels ingestort en Siemens kondigde al aan 6900 banen te schrappen. Bij de divisie die software maakt voor fabrieken en andere industriële processen en bij de gezondheidstak ging het juist erg goed in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar.

De nettowinst zakte met 46 procent tot 681 miljoen euro. Dat had volgens Siemens te maken met hogere belastingafdrachten en reorganisatiekosten. De omzet steeg 2 procent tot 22,6 miljard euro.