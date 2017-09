Siemens en Alstom gaan samen treinen bouwen

Het Duitse Siemens en het Franse Alstom gaan samen treinen bouwen. De twee hebben dinsdagavond bekend gemaakt dat er een joint-venture wordt opgericht waarin de twee grote spelers op de Europese treinmarkt hun krachten gaan bundelen. Woensdagochtend worden de plannen nader toegelicht.

Het nieuwe bedrijf krijgt een beursnotering en hoofdkantoor in Frankrijk. Het nieuwe bedrijf zal een omzet hebben van 15.3 miljard euro. Door de samenvoeging verwachten de twee een besparing van 470 miljoen euro op jaarbasis te besparen.

De treinentak van Siemens is vooral bekend als fabrikant van de hogesnelheidstrein ICE, maar maakt ook stadstrams zoals de Combino in Amsterdam en diverse spoorapparatuur. Alstom is de maker van de TGV in Frankrijk.

De treinenbranche staat onder grote druk. Met name de concurrentie uit China is moordend, waardoor al werd uitgekeken naar consolidatie in de markt.