„Siemens dicht bij miljardendeal in Irak”

Het Duitse industrieconcern Siemens is dicht bij een miljardendeal rond energiecentrales in Irak. De waarde van het contract zou circa 13 miljard euro bedragen, wat de grootste opdracht voor Siemens ooit zou zijn.

De topman van Siemens, Joe Kaeser, had zondag een ontmoeting met de Iraakse premier Haider al-Abadi in Bagdad om te praten over de deal voor het bouwen en moderniseren van energiecentrales. Daarmee zouden duizenden banen gemoeid zijn. Door het project zou de Iraakse opwekkingscapaciteit met 11 gigawatt moeten toenemen in vier jaar. Dat zou neerkomen op een toename met de helft vanaf het huidige niveau.

Het contract zou welkom nieuws zijn voor de energie- en gasdivisie van Siemens die het momenteel zwaar heeft. Bij het onderdeel worden duizenden banen geschrapt.