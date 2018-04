SHV profiteert van verkoop Vanderlande

Handelsconglomeraat SHV, eigendom van de familie Fentener van Vlissingen, heeft de winst afgelopen jaar fors opgevoerd. Dat was vooral te danken aan de verkoop van Vanderlande Industries aan Toyota. SHV-dochter NPM Capital had een belang in de maker van logistieke systemen voor bijvoorbeeld distributiecentra en vliegvelden.

Afgezien van de verkoop spreekt SHV van een „uitdagend jaar”. Zo bleven de olie- en gasprijzen schommelen. Ook viel de economische situatie in Zuid-Amerika, waar het concern de Makro-groothandels uitbaat, tegen. Ook orkaan Harvey, die over Houston trok, had zijn weerslag op de werkzaamheden van onder meer Mammoet.

De nettowinst kwam in 2017 uit op 1,3 miljard euro, tegen 701 miljoen euro een jaar eerder. De omzet ging met 6,7 procent omhoog, van 18,6 miljard euro in 2016 naar 19,9 miljard euro vorig jaar. Door wisselkoerseffecten werd die omzetstijging zelfs nog wat gedrukt.