Shire welwillend tegenover deal met Takeda

Farmaceut Shire is in principe akkoord met een overname door Takeda voor omgerekend bijna 53 miljard euro. De top van het bedrijf is bereid zijn aandeelhouders aan te bevelen om in te stemmen met de nieuwe bieding.

Takeda wil met de overname van het Iers-Amerikaanse bedrijf zijn medicijnportfolio versterken. Het grootste farmaceutische bedrijf van Japan kwam de afgelopen weken al vier keer met een overnamevoorstel bij Shire langs en werd telkens de deur gewezen. Als de transactie doorgaat, gaat het om de grootste overzeese overname van een Japans bedrijf.

Aandeelhouders van Takeda waren niet onverdeeld enthousiast over de op handen zijnde overname. Het aandeel van het bedrijf kelderde op de beurs in Tokio. Beleggers maken zich zorgen dat Takeda zich vertilt aan de overname van Shire, dat veel groter is in marktwaarde.

Shire ontwikkelt onder meer medicijnen tegen hemofilie, een erfelijke stoornis waardoor bloed niet goed stolt. Nieuwe behandelingen tegen dergelijke zeldzame aandoeningen zijn vaak lucratief voor medicijnmakers.