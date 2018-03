Shelltopman: Mooiste manier van CO2-reductie is hergebruik

De netto-uitstoot van CO2 kan wereldwijd in het jaar 2070 op nul uitkomen. Dat voorspelt Shelltopman Ben van Beurden. Er is dan nog wel uitstoot, maar die wordt opgevangen en opgeslagen of gecompenseerd.

In de meest ideale situatie wordt CO2 hergebruikt, zei Van Beurden maandag in Amsterdam, waar hij de eerste economielezing van het weekblad Elsevier verzorgde. Shell is daar al op kleine schaal mee bezig. „We leveren bijvoorbeeld een deel van de CO2 van Shell Pernis aan de frisdrankindustrie. En in het Westland krijgen tuinders CO2 waarmee ze hun bloemen en planten sneller laten groeien.”

Volgens Van Beurden is samenwerking tussen bedrijven, overheid en ook consumenten nodig om de toegang tot nieuwe energiebronnen voor Nederland en de wereld mogelijk te maken. „Hoe groot Shell in de ogen van sommigen ook mag zijn, de energietransitie is vele malen groter.”

Die transitie is niet eenvoudig: aan de ene kant neemt de vraag naar energie in de wereld toe terwijl tegelijk de CO2-uitstoot moet worden verminderd om klimaatverandering tegen te gaan. Van Beurden gaf als voorbeeld de opkomst van de elektrische auto. De bijdrage daarvan aan de transitie is betrekkelijk bescheiden. „Elektriciteit is niet hetzelfde als energie. Van alle energie die we op dit moment in de wereld gebruiken, is nog geen 20 procent elektriciteit.”

Ambitie

Om de overgang naar het gebruik van nieuwe energiebronnen tot een succes te maken is het volgens Van Beurden zaak om realistische doelen voor de lange termijn te stellen. De ambitie van het Nederlandse kabinet om in 2050 al CO2-neutraal te zijn is volgens hem niet haalbaar. „Het afkoppelen van gas van woningen is alleen al een enorme ingreep. Maar er zijn ook apparaten die aangepast moeten worden, neem het broodrooster. En het weggooien van 95 procent warmte in heet water dat je hebt gebruikt om een ei te koken, kan dan ook niet meer. Zoiets zal afgedwongen moeten worden, ook al is dat moeilijk.”

Biobrandstof

Voorbeelden van nieuwe energiebronnen waar Shell aan werkt zijn biobrandstof uit suikerriet, waterstof en vloeibaar gas. Kernenergie hoort daar niet bij. „Dat past niet bij de activiteiten van Shell”, antwoordde Van Beurden op een vraag uit de zaal.

De huidige winning van olie en gas kan volgens Van Beurden niet zomaar worden gestaakt. „De komende decennia kunnen we niet zonder olie en gas. Investeringen in nieuwe olie- en gasvelden blijven daarom nodig.”

Actievoersters, verkleed als ‘Moeder Aarde’, verstoorden de lezing. De vrouwen riepen de topman op om voorzichtiger te zijn met het milieu met leuzen als ”Je kunt niet blijven pompen. Denk aan je moeder” en: ”Jouw schone energie is niet gelijk aan nieuwe energie”.

De economielezing is volgens Elseviers hoofdredacteur Arendo Joustra een tegenhanger van de H. J. de Schoolezing, die het weekblad ook jaarlijks organiseert. In de economielezing geven ondernemers, bestuurders van bedrijven en economen hun visie op ontwikkelingen in de samenleving.