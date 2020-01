Shell zakt op rood Damrak

Het aandeel van zwaargewicht Shell ging donderdag hard omlaag op de Amsterdamse beurs. Beleggers waren niet tevreden over de resultaten van het olie- en gasconcern. De verdere verspreiding en het snel oplopende dodental van het nieuwe coronavirus in China drukten daarnaast de stemming op de Europese beurzen, die over een breed front flinke verliezen lieten zien.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,2 procent lager op 597,99 punten. De MidKap daalde 1,4 procent tot 907,06 punten. Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1,3 procent.

Shell was de grootste daler in de AEX met een verlies van 4,8 procent. Het bedrijf zag de winst afgelopen kwartaal scherp dalen tot het laagste niveau in drie jaar. Dat kwam vooral door de gedaalde olie- en gasprijzen. Unilever voerde de schaarse stijgers aan met een winst van 1,5 procent. Het levensmiddelenconcern zag de omzet licht stijgen in 2019. Het bedrijf kwam eind vorig jaar al met een omzetwaarschuwing vanwege lastige marktomstandigheden. Unilever kondigde tevens aan zijn wereldwijde thee-activiteiten tegen het licht houden.

Op de lokale markt klom Stern 5,4 procent. Het autobedrijf praat met zijn Scandinavische branchegenoot Hedin Automotive over een fusie van hun activiteiten. Biotechnologiebedrijf Curetis dikte 12,4 procent aan. Dochterbedrijf Ares Genetics gaat aan de slag om bepaalde testen voor het nieuwe coronavirus ook beschikbaar te maken in Europa.

Hennes & Mauritz (H&M) steeg 9 procent in Stockholm na sterke resultaten van de Zweedse kledingketen. H&M kondigde tevens het vertrek aan van topman Stefan Persson. Deutsche Bank daalde 0,5 procent in Frankfurt na een verlies van bijna 6 miljard euro in 2019.

De Zwitserse farmaceut Roche verdiende afgelopen jaar fors meer geld door het succes van een aantal nieuwe medicijnen. Het aandeel daalde desondanks 0,8 procent in Z├╝rich. De Zwitserse horlogemaker Swatch zakte 4 procent na een winstdaling in 2019.

De euro was 1,1010 dollar waard tegen 1,1001 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent minder op 52,36 dollar. Brentolie werd 1,7 procent goedkoper op 58,77 dollar per vat.