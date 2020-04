Shell wint 7 procent op afwachtende beurs

De aandelenbeurs in Amsterdam ging donderdag licht vooruit. De andere Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien, na de forse verliesbeurt een dag eerder. Vooral de oliebedrijven waren in trek door een stijging van de olieprijzen. Beleggers kijken verder uit naar de wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten, die vorige week het hoogste aantal ooit lieten zien.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 473,79 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 651,43 punten. De beurs in Frankfurt daalde 0,1 procent. Londen en Parijs wonnen 0,1 procent.

Olie- en gasconcern Shell ging op kop in de AEX met een winst van 7 procent. Bij de middelgrote bedrijven stegen de oliedienstverleners Fugro en SBM Offshore rond 5 procent. De Amerikaanse president Donald Trump spreekt vrijdag met verscheidene topbestuurders van olieconcerns over de prijzenoorlog in de sector.

Air France-KLM klom 2,7 procent. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft besloten alle contracten voor bepaalde tijd niet te verlengen. Het kabinet gaat opheldering vragen aan KLM over het besluit. Bedrijven kunnen steun krijgen van de overheid tijdens de coronacrisis. In ruil daarvoor moeten de bedrijven dan geen mensen ontslaan.

Aalberts won 1,9 procent. De impact van de crisis op de activiteiten is volgens de industrieel toeleverancier tot nu toe beperkt gebleven, maar de komende maanden zullen volgens het bedrijf moeilijker worden. Aalberts gaat dan ook in de kosten snijden en het salaris van het hoogste management gaat voor een periode van drie maanden met 20 procent omlaag. Ook zal het bedrijf gebruikmaken van steunprogramma’s van overheden.

Intertrust zakte 3 procent. De financieel dienstverlener schrapt zijn slotdividend voor 2019 vanwege de coronapandemie. Ook baggeraar Boskalis (min 1,4 procent) schrapt het dividend en schort de inkoop van eigen aandelen op. Ease2pay kelderde 18 procent. De betaaldienstverlener heeft last van de virusuitbraak, omdat het autogebruik in Nederland sterk is afgenomen.

De euro was 1,0946 dollar waard, tegen 1,0941 dollar een dag eerder. De olieprijzen zaten in de lift mede dankzij berichten dat China van plan is olie te gaan kopen om de staatsreserve aan te vullen nu de prijzen laag zijn. Een vat Amerikaanse olie kostte 9,2 procent meer 22,17 dollar. Brentolie werd 10 procent duurder op 27,21 dollar per vat.