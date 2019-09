Shell waarschuwt voor concurrentiepositie

Energiereus Shell waarschuwt bij monde van president-directeur van Shell Nederland, Marjan van Loon, om niet te veel te tornen aan de regels omtrent de winstbelasting. Strengere regels kunnen onder meer de concurrentiepositie van Shell raken, zo deelde ze mee in tv-programma WNL Op Zondag.

Verschillende multinationals waaronder Shell kwamen eerder in het nieuws omdat ze geen winstbelasting betalen in Nederland. Door belastingregels kunnen ondernemingen verliezen die elders worden geleden, opvoeren in de belastingaangifte. Van Loon legde uit dat Shell zich daarmee aan de regels houdt en dat dergelijke regelgeving, onder meer bedoeld om risicovolle investeringen te stimuleren, ook in andere landen heel gewoon is.

Volgens de president-directeur is het goed dat de overheid regelmatig regels tegen het licht houdt, maar ze waarschuwt dat aanpassingen niet alleen uit sentiment en emotie moeten gebeuren. „Kijk naar het hele plaatje”, aldus Van Loon. Ze wees er op dat Shell via andere belastingen „heel veel geld” bijdraagt aan de staatskas. „Dat wij niets bijdragen is een verkeerd beeld. Misschien moeten we dat iets beter uitleggen.”

De topvrouw van Shell ging in het vraaggesprek ook in op het besluit om de gaskraan in Groningen eerder dicht te draaien. Het Rijk sloot vorig jaar een deal met de energiereuzen ExxonMobil en Shell, die samen het Groningse gasveld exploiteren, over het beëindigen van de gaswinning in uiterlijk 2030. Die afspraken kosten de schatkist netto 1,7 miljard euro. Nu de gaskraan al over drie jaar dicht kan, moet de Staat daarbovenop 90 miljoen euro overmaken om de misgelopen inkomsten te vergoeden.

De uitleg van minister Eric Wiebes (Economische Zaken), die eerder zei moeite te hebben om Shell en andere partijen miljoenen te moeten betalen ter compensatie van misgelopen inkomsten, bestempelde Van Loon als „een beetje makkelijk”. Ze sprak van een belangrijke beslissing, waar door alle partijen hard aan is gewerkt om het mogelijk te maken. „Daar zijn kosten aan verbonden. We delen met elkaar de lusten, maar ook de lasten.”

De Shell-bestuurder wees er in het bijzonder op dat de overheid het meest geld heeft verdiend aan het Groningse gas. Per 1 oktober wordt de gaskraan al verder dichtgedraaid. „We weten niet wat het exact kost, maar daar komen we de komende maanden met de andere partijen in goed overleg wel uit. Er is nog veel werk te doen.”