Shell vreest besmetting coronavirus op zijn kantoor in Singapore

Olie- en gasreus Shell vreest voor besmetting met het nieuwe coronavirus op zijn kantoor in Singapore. Het energiebedrijf heeft meerdere medewerkers, die betrokken zijn bij de handel in grondstoffen, naar huis gestuurd. Een van hen was in contact gekomen met iemand die was besmet met het Wuhan-virus, meldde Shell vrijdag. De nationaliteit van de medewerker is niet bekend.

Een groot deel van de handelaren werkte al uit voorzorg vanuit huis. Nu moeten al hun andere collega’s dat ook doen. Het is nog onbekend hoelang het team van het kantoor op de eilandstaat weg moeten blijven. Handelaren zijn voor hun werk afhankelijk van speciale apparatuur. Vaak werken ze met een groot aantal schermen en maken ze gebruik van speciale systemen voor financiële markten als Bloomberg.

Shell verwacht niet dat de situatie een financiële impact heeft op de bedrijfsvoering.