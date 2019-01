Shell voert jaarwinst fors op

Shell heeft over het afgelopen jaar een fors hogere winst in de boeken gezet. De olie- en gasreus profiteerde vooral van de hogere olie- en gasprijzen. Topman Ben van Beurden spreekt van een „zeer sterke financiële prestatie”.

De winst op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) en exclusief eenmalige posten kwam uit op 21,4 miljard dollar. Dat resultaat, maatgevend op de financiële markten, was een jaar eerder nog 15,8 miljard dollar.

Onder de streep ging het resultaat overigens nog veel harder omhoog. Daar bleef 23,4 miljard dollar over, wat neerkomt op een toename met 80 procent. Shell moest in 2017 dat nog een flinke boekhoudkundige last nemen vanwege aangepaste belastingregels in de Verenigde Staten. De opbrengsten kwamen uit op ruim 388 miljard dollar, tegenover dik 305 miljard dollar in het voorgaande jaar.

Shell deed met name goede zaken bij de divisies Upstream, oftewel de exploratie en winning van olie, en Integrated Gas, met bijvoorbeeld de lng-activiteiten. Bij Downstream, de raffinage en verkoop van olieproducten en chemie, kwam het resultaat lager uit.

Van Beurden heeft de indruk dat de strategie van Shell goed werkt. „We hebben onze beloften voor het jaar waargemaakt, inclusief de voltooiing van het desinvesteringsprogramma van 30 miljard dollar en het opstarten van belangrijke groeiprojecten met behoud van discipline bij kapitaalinvesteringen.”

Shell begon enkele jaren geleden met het afstoten van in totaal 30 miljard dollar aan onderdelen, na de mega-aankoop van het Britse gasbedrijf BG Group. Het concern werkt momenteel aan een groot programma om voor het einde van 2020 voor 25 miljard dollar aan aandelen te hebben ingekocht. Shell kondigde hiervan donderdag weer een nieuwe tranche aan ter waarde van maximaal 2,5 miljard dollar.