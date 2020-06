Shell-topman: crisis bemoeilijkt duurzame ambities

De coronacrisis, die onder meer de vraag naar olie drukt, bemoeilijkt de duurzaamheidsslag waar olie- en gasreus Shell voor staat. Dat zei topman Ben van Beurden in een interview met Bloomberg Green. Hij stipte daarin ook de noodzaak van verduurzaming aan, maar wijst tegelijkertijd op de imagoproblemen en andere uitdagingen.

Sinds de crisis het openbare leven goeddeels stillegde is de vraag naar olie gekelderd. Door het overaanbod en de prijzenoorlog tussen grote producenten Rusland en Saudi-Arabië zakten de olieprijzen stevig in. Op een gegeven moment zakte de waarde op de termijnmarkt onder nul.

De daling werd door Shell, dat onder normale omstandigheden tot 2,7 miljoen vaten per dag oppompt, duidelijk gevoeld. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zag Shell zich genoodzaakt in het dividend te snijden. Verder waarschuwden critici voor de grote schuldenlast waar Shell mee kampt na de overname van gasreus BG. Met die deal was een bedrag van 53 miljard dollar gemoeid.

De huidige situatie op de markten maakt de noodzaak duidelijk van het opnieuw vaststellen van de identiteit van het 113 jaar oude bedrijf. Van Beurden zegt vooral moeite te hebben met het etiket oliebedrijf dat op Shell wordt geplakt.

Het doel van Shell is om de uitstoot tegen 2050 netto naar nul te hebben gebracht, ook bij klanten die gebruik maken van de producten van Shell. Dat kan ofwel door het verlagen van de uitstoot, of door compensatie door bijvoorbeeld het aanplanten van bossen. Naast Shell hebben ook branchegenoten BP, Repsol en Total een duurzame ambitie uitgesproken. Een en ander kan leiden tot een andere manier van zakendoen. Zo kan het gebeuren dat alleen nog olie en gas wordt verkocht aan bedrijven die de middelen hebben om de uitstoot te elimineren of te compenseren.

Het stoort Van Beurden dat Shell wordt gezien als een onwelkome speler in de sector en in de maatschappij als geheel. Dat stempel doet volgens hem geen recht aan het bedrijf en de dingen die worden gedaan. Hij pleit verder voor een aanpak van de klimaatopgave op grote schaal, ook met hulp van overheden.

De situatie na de coronacrisis wordt volgens de Shell-baas wezenlijk anders dan ervoor. De houdingen worden anders en ook de vraagpatronen zullen verschillen, aldus Van Beurden. Aan de andere kant benadrukt hij dat alle technologisch-economische uitdagingen van de energietransitie er nog steeds zijn. Dan gaat het onder meer om de extra vraag naar energie. Daar is volgens hem nog veel uitzoekwerk te verrichten.