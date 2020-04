Shell straalt op Damrak na olietweet Trump

De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag met winsten de handel uitgegaan. Met name de oplopende olieprijzen deden het sentiment goed. In Amsterdam was zwaargewicht Shell de grote winnaar. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump zouden Rusland en Saudi-Arabië, die verwikkeld zijn in een olieprijzenoorlog, bereid zijn om de productie met miljoenen vaten terug te brengen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot de sessie 1,5 procent hoger op op 478,28 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 650,92 punten. Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,5 procent, geholpen ook door de groene koersborden op Wall Street.

De olieprijzen gingen de afgelopen maand juist hard omlaag. Naast de prijzenoorlog tussen de grote producenten speelt ook mee dat de coronacrisis de vraag naar olie raakt. China zou de lage prijs hebben aangegrepen om zijn olievoorraden aan te vullen. Dat bericht zorgde er al voor dat de olieprijzen opliepen. De tweet van Trump zorgde voor een prijsexplosie

Een vat Amerikaanse olie kostte bij de slotbel van de beurzen in Europa uiteindelijk 21,4 procent procent meer op 24,68 dollar. Brentolie werd 19,1 procent duurder op 29,44 dollar per vat.

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam was Shell de sterkste stijger met een plus van 9 procent. Branchegenoten als BP in Londen, Total in Parijs en Equinor in Oslo gingen met winsten tot 5,9 procent de handel uit. Bij de middelgrote bedrijven op het Damrak stegen de oliedienstverleners Fugro en SBM Offshore tot 8,7 procent.

Air France-KLM klom bij in de MidKap in Amsterdam 2,2 procent. De Franse overheid zou geen plannen hebben om de luchtvaartmaatschappij op te splitsen en daarna de Franse tak te nationaliseren. Ook KLM-baas Pieter Elbers ontkende dat aan dergelijke scenario’s wordt gewerkt.

Aalberts won 4 procent. De impact van de crisis op de activiteiten is volgens de industrieel toeleverancier tot nu toe beperkt gebleven, maar de komende maanden zullen volgens het bedrijf moeilijker worden. Aalberts gaat dan ook in de kosten snijden en het salaris van het hoogste management gaat voor een periode van drie maanden met 20 procent omlaag.

Eerder op de dag beleefden de graadmeters kortstondig een dip nadat bekend werd dat door de coronacrisis een recordaantal van 6,6 miljoen Amerikanen zich voor een WW-uitkering hadden gemeld. Dat waren er veel meer dan voorzien. De cijfers over de arbeidsmarkt geven beleggers een idee van de klap die het nieuwe coronavirus ’s werelds grootste economie toe kan brengen.

De euro was 1,0856 dollar waard, tegen 1,0941 dollar een dag eerder.