Shell stelt grondstof voor handgels kosteloos beschikbaar

Olie- en gasreus Shell stelt een essentiële grondstof die nodig is voor de vervaardiging van handgels kosteloos beschikbaar. In de Shell-fabriek in Pernis wordt de handgel-component isopropylalcohol (IPA) geproduceerd. De onderneming heeft besloten 2,5 miljoen liter van deze synthetische alcohol beschikbaar te stellen voor de productie van handgels voor de zorgsector in Nederland.

Volgens Shell vraag de aanpak van de coronapandemie om verregaande maatregelen. Een daarvan is grondig en vaak handen wassen. Daardoor stijgt de wereldwijde vraag naar desinfecterende handgels explosief. „Op deze manier leveren we onze bijdrage aan de bestrijding van het coronavirus”, aldus Shell.

Naast het beschikbaar stellen van de grondstof verhoogt Shell de komende periode de productie van IPA en wordt extra productiecapaciteit vrijgemaakt.