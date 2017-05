Shell start bezorgdienst voor brandstoffen in Rotterdam

Shell is dinsdag begonnen met zijn eerder aangekondigde bezorgdienst voor brandstoffen. Automobilisten kunnen via TapUp in de Rotterdamse wijken Overschie, Hillegersberg Zuid, Park Zestienhoven, Terbregge en bij de Van Nelle Fabriek brandstof laten bezorgen. Dat gebeurt met een elektrisch voertuig dat genoeg brandstof voor zo’n tien auto’s mee kan nemen.

De benzine of diesel is te bestellen via een app. De automobilist hoeft niet bij zijn voertuig aanwezig te zijn, maar moet wel zorgen dat de tank bereikbaar is. Betaling gebeurt via creditcard of automatische incasso. Behalve de benzineprijs betaalt de automobilist 3,95 euro per tankbeurt.

In eerste instantie gaat het nog om een proef, maar een einddatum is daar niet voor gesteld. Bij eerdere tests dienden Shell-medewerkers als klanten.