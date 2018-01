Shell plaatst zonnepark voor eigen gebruik

Shell plaatst een zonne-energiepark op zijn chemiecomplex in Moerdijk. Daarmee wil het het olie- en gasconcern stroom opwekken voor eigen gebruik. De bouw start nog dit jaar. Er zijn geen financiële gegevens naar buiten gebracht.

Het doel is om ruim 50.000 zonnepanelen te plaatsen. Het zogeheten piekvermogen komt dan uit op ongeveer 20 megawatt aan hernieuwbare energie. Dit is vergelijkbaar met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van ongeveer 7000 huishoudens.

Volgens Shell past het project bij de ambitie van het concern om een actieve rol te spelen in de Nederlandse overgang naar duurzamere energievormen. Zo is het bedrijf tevens betrokken bij de aanleg van windparken op zee en bij het Shell-complex in Pernis is eerder al een restwarmteproject gestart.