„Shell op zwarte lijst bij Handelsbanken”

De Zweedse bank Handelsbanken zet veertig internationale bedrijven op een zwarte lijst, waaronder olieconcern Shell. Volgens de krant Svenska Dagbladet volgt de stap omdat de bedrijven betrokken zijn geweest bij milieuschandalen, mensenrechtenschendingen, corruptie of het omstreden oliepijpleidingproject in de Amerikaanse staat North Dakota.

In het geval van Shell wordt verwezen naar de milieuverontreiniging in Nigeria waar het bedrijf zich schuldig aan zou hebben gemaakt. Andere bekende bedrijven die in de ban worden gedaan door Handelsbanken zijn bijvoorbeeld Chevron, Alstom, Deutsche Telekom, Lockheed Martin, Hewlett Packard Enterprises en Renault.

Met de betrokken ondernemingen zou bij Handelsbanken meer dan 500 miljard kroon (bijna 5 miljard euro) aan beleggingen zijn gemoeid. Alle deelnemingen van Handelsbanken in die bedrijven worden afgestoten.