Shell onderuit in groene AEX-index

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met winst gesloten. In de leidende AEX-index ging Shell in de uitverkoop. De olie- en gasreus ging in het kielzog van sterk gedaalde olieprijzen omlaag. Vooral de impact van het nieuwe coronavirus zet de prijzen onder druk. Sowieso blijft het virus de gemoederen bezighouden, zeker nadat in China de handel werd hervat na de verlengde vakantieperiode.

De AEX-index sloot de sessie 0,5 procent in de plus op 592,36 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 915,64 punten. Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 0,7 procent. In Shanghai en Shenzhen kelderen de beurzen rond de 8 procent. De Chinese centrale bank pompte miljarden in de markt om de koersval te verzachten.

Shell verloor op het Damrak 2,5 procent aan beurswaarde. Eerder op de dag werd bekend dat de Chinese vraag naar olie met een vijfde is gedaald vanwege het virus en dan vooral door de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding ervan te beteugelen. Ook het Franse Total (min 0,9 procent) en het Britse BP (min 0,9 procent) leverden in.

Een vat Amerikaanse olie kostte 2,4 procent minder op 50,35 dollar. Brentolie werd 3,3 procent goedkoper op 54,78 dollar per vat.

Sterkste stijger in de AEX was biotechnoloog Galapagos met een winst van 3,5 procent. Een duidelijke reden voor de stijging was niet direct te vinden. Wel werd bekend dat de Amerikaanse samenwerkingspartner Gilead Sciences een experimenteel middel tegen ebola gaat inzetten bij testen ter bestrijding van het coronavirus.

Betaalbedrijf Adyen klom 2,6 procent na overnamenieuws in de sector. Betalingsdienstverlener Worldline (plus 0,5 procent) koopt zijn eveneens Franse branchegenoot Ingenico (plus 17,2 procent) voor 7,8 miljard euro.

Ryanair steeg dik 6 procent in Dublin. De Ierse prijsvechter vervoerde afgelopen kwartaal meer passagiers en verwacht ook in de komende tijd meer Europese passagiers te voeren doordat mensen verre bestemmingen vermijden vanwege het coronavirus. Julius Bär daalde 3,3 procent in Zürich. De Zwitserse bank schrapt driehonderd banen na tegenvallende resultaten.

De euro was 1,1060 dollar waard tegen 1,1082 dollar op vrijdag.