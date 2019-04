Shell naar rechter om vakbondsacties Moerdijk

Shell wil vrijdag bij de rechter afdwingen dat vakbonden hun acties bij Moerdijk stoppen. De protesten maken het onmogelijk om onderhoud te plegen aan een petrochemische installatie, waardoor volgens het olie- en gasconcern de veiligheid in het geding is.

Vakbonden voeren al langer acties voor een betere cao voor medewerkers in Pernis en Moerdijk. In Pernis werd het werk neergelegd. In Moerdijk houden werknemers de installatie juist draaiende, waardoor een grote onderhoudsbeurt aan een zogeheten cracker niet door kan gaan.

Shell erkent het recht om actie te voeren, zegt een woordvoerder. „Maar veiligheid is een kernwaarde bij Shell en daar tornen we niet aan.”