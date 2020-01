‘Shell loopt achter met zijn duurzame doelen’

Olie- en gasconcern Shell loopt achter met zijn beoogde investeringen in groene energie. Dat meldt de Britse krant The Guardian. Shell zal dit jaar twee keer zoveel moeten investeren in duurzame energie als in de afgelopen drie jaar, wil het zijn eigen duurzaamheidsdoelen halen.

Het Nederlands-Britse concern beloofde in de periode 2017 tot 2020 tussen 1 miljard en 2 miljard dollar per jaar in duurzame projecten als zonneparken en windmolens op zee te steken. Volgens dat plan zou Shell eind 2019 minstens 3 miljard dollar aan groene investeringen gedaan moeten hebben. De teller staat momenteel op 2 miljard dollar.

In dezelfde periode van vier jaar gaf Shell zo’n 120 miljard dollar uit aan de ontwikkeling van fossiele brandstofprojecten. Nog eens 30 miljard dollar staan op de rol voor de komende jaren. Shell heeft tegen de krant nog niet gereageerd op dit nieuws.

Branchegenoten van Shell als BP, Total, Eni en Equinor lopen ook sterk achter met hun groene doelstellingen. Shell staat in de sector bekend als een koploper op het gebied van duurzame energie.