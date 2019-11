Shell koopt Frans windenergiebedrijf Eolfi

Olie- en gasbedrijf Shell neemt het Franse windenergiebedrijf Eolfi over. Dat bedrijf ontwikkelt onder meer drijvende windparken. Financiële details voor de overname heeft Shell niet bekendgemaakt.

Shell kocht de afgelopen tijd meer bedrijven die zich bezighouden met hernieuwbare energie. Binnen vijftien jaar wil het Nederlands-Britse olie- en gasconcern de grootste leverancier van schone energie ter wereld worden.

Met de aankoop van Eolfi krijgt Shell ook een positie op de Franse markt, een van de grootste voor drijvende windmolens. Eolfi heeft tweehonderd projecten op het gebied van hernieuwbare energie ontwikkeld in vijf landen, zowel op land als op zee. De onderneming heeft 65 werknemers in Parijs en in de kustplaatsen Lorient, Montpellier en Marseille.

Shell verwacht dat de deal volgende maand rondkomt.