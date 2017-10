Shell koopt aanbieder laadpalen NewMotion

Shell vergroot zijn aanbod aan oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s met de overname van het in Amsterdam gevestigde NewMotion, een van de grootste spelers op dat gebied van Europa. De overnameprijs is niet bekendgemaakt.

NewMotion beschikt over ruim 30.000 oplaadpunten bij mensen thuis en bij bedrijven in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf heeft daarnaast meer dan 100.000 laadpassen uitgegeven. Daarmee kunnen gebruikers terecht bij circa 50.000 oplaadpunten in 25 Europese landen.