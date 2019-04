„Shell komt snel met nieuw loonbod”

Olie- en gasreus Shell komt uiterlijk donderdag met een verbeterd loonvoorstel voor medewerkers in Moerdijk en Pernis. Dat meldde vakbond FNV. Op de locaties wordt door personeel al enige dagen actiegevoerd voor betere arbeidsvoorwaarden. Zo lang het nieuwe bod niet bij de bonden binnen is, blijven de acties voortduren, aldus FNV.

De acties lopen al sinds begin deze maand. Daardoor is de productie van de raffinaderij van Shell in Pernis stevig verlaagd. Personeel in Moerdijk weigert overuren te maken, waardoor een grootscheepse onderhoudsbeurt aan een zogeheten cracker langer zal duren dan eerder gepland.

De bonden eisen onder meer een structurele loonsverhoging van 5 procent per jaar en vermindering van werkdruk. Shell bood vooralsnog 2,5 procent meer salaris voor dit jaar en 2 procent erbij in 2020. In beide jaren wilde het concern onder voorwaarden ook gemiddeld 1,5 procent prestatieloon geven.