Shell investeert in productie Noordzeeveld

Shell blijft naar olie en gas boren in het Penguins-veld in het Britse deel van de Noordzee. Daarvoor investeert het Nederlands-Britse energieconcern in een nieuw productie- en opslagschip (fpso). Het is voor het eerst in bijna dertig jaar dat er een nieuwe, bemande installatie van Shell bijkomt in het noordelijke deel van de Noordzee.

Vanuit het Penguins-veld, gelegen tussen de Shetlandeilanden en de Noorse kust, stroomt nu olie en gas via onderzeese pijpleidingen naar het boorplatform Brent Charlie. Dat verouderde platform staakt evenwel binnenkort de productie. Daarom zal Shell moeten investeren in nieuwe infrastructuur, als het bedrijf het olieveld verder wil ontginnen.

In het kader van de herontwikkeling worden acht nieuwe putten geboord die verbonden worden met het nieuwe productieschip. Dat zal naar verwachting maximaal het equivalent van 45.000 vaten olie per dag kunnen produceren. Shell zegt dat het omslagpunt waarbij het aan de productie kan verdienen onder de 40 dollar per vat ligt. Leverancier van het schip is de Noorse offshoredienstverlener Sevan Marine.

„Shell heeft al meer dan veertig jaar een sterke aanwezigheid in dit deel van de noordelijke Noordzee”, zei directeur Andy Brown van de divisie van Shell die ruwe olie produceert. De laatste jaren heeft het concern ook in dit gebied evenwel flink gesnoeid in zijn bezittingen. Het is de bedoeling dat de resterende Noordzeevelden de komende tijd voor groei gaan zorgen, aldus de bestuurder.

Het Penguins-veld op 165 meter diepte werd in 1974 ontdekt. Shell en mede-eigenaar ExxonMobil begonnen in 2002 met de ontwikkeling ervan. Beide olieconcerns zijn voor de helft eigenaar.