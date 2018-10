Shell: inhaalslag in duurzame energie

Shell is naar eigen zeggen bezig aan een inhaalslag op het vlak van hernieuwbare energie. Dat zegt directeur Geert van de Wouw van Shell Ventures, een investeringsvehikel van het olie- en gasconcern, in een interview met Bloomberg.

„We zijn bezig aan een inhaalslag. Shell was al actief in hernieuwbare energie, stapte daar toen uit en nu zijn we weer terug”, zegt Van de Wouw. Dit jaar investeerde Shell Ventures in bijna dertig start-ups die op nieuwe technologieën en brandstof broeden. Naast duurzame energie gaat het bijvoorbeeld ook om elektrisch of autonoom rijden. Daarnaast zoekt Shell ook naar investeringen die de zoektocht naar olie- en gas goedkoper maken.

Ook de komende jaren wil het Shell-onderdeel jaarlijks in zo’n twintig tot dertig start-ups stappen. Daarbij neemt het bedrijf doorgaans een belang tussen de 10 procent en 20 procent, aldus Van de Wouw.