Shell hekkensluiter in lagere AEX

Het aandeel Shell ging donderdag in de uitverkoop op het Damrak na een tegenvallend kwartaalbericht van de olieproducent. De Europese beurzen lieten grillige koersbewegingen zien na de stevige winsten een dag eerder. Beleggers kregen op de laatste handelsdag van de verkorte beursweek een hoop bedrijfsresultaten en macro-economische cijfers voor de kiezen. Ook werd gewacht op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). In Amsterdam kwamen naast Shell ook KPN, Besi, Fugro, Corbion en Brunel met kwartaalberichten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent lager op 522,39 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 730,98 punten. Londen daalde 0,3 procent en Frankfurt bleef vlak. Parijs won 0,1 procent. De Franse economie kende met een krimp van 5,8 procent het slechtste kwartaal sinds 1949, toen de metingen begonnen.

Shell (min 7,1 procent) was hekkensluiter in de AEX. Het olie- en gasconcern zag de winst afgelopen kwartaal halveren door de coronacrisis en de gekelderde olieprijzen en verlaagde het kwartaaldividend. KPN ging aan kop met een plus van 4,7 procent. Het telecombedrijf kende een solide eerste kwartaal, maar stelde dat het te vroeg is om aan te geven wat de impact van de crisis in de rest van het jaar zal zijn.

In de MidKap steeg Corbion 10 procent. De verkopen van het speciaalchemiebedrijf namen door de coronapandemie afgelopen kwartaal flink toe. Besi won 7 procent. De chiptoeleverancier zag afgelopen kwartaal zijn orderboek stevig groeien en rekent voor het lopende kwartaal op een groei van de omzet met 5 tot 25 procent.

Bodemonderzoeker Fugro leed een groter operationeel kwartaalverlies en zakte 1,5 procent. Pharming dikte 3,2 procent aan. De biotechnoloog heeft van Brussel formele goedkeuring gekregen voor de behandeling van acute erfelijke angio-oedeem (HAE)-aanvallen bij kinderen met zijn medicijn Ruconest.

Bij de kleinere bedrijven daalde Brunel 3,6 procent. De detacheerder verwacht zware tijden als gevolg van de virusuitbraak en de lage olieprijs. Ook drankenproducent Lucas Bols (plus 1,2 procent) merkt de gevolgen van de crisis en schrapt het dividend.

De euro was 1,0872 dollar waard, tegen 1,0851 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omhoog. Een vat Amerikaanse olie werd 11,2 procent duurder op 16,74 dollar. Brentolie kostte 7 procent meer op 24,13 dollar per vat.