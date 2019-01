Shell en PGGM willen Eneco kopen

Olie- en gasbedrijf Shell en pensioenuitvoerder PGGM willen gezamenlijk een bod doen op energiebedrijf Eneco. Dat hebben ze bekendgemaakt in een open brief, hoewel het verkoopproces officieel nog niet is begonnen. Shell en PGGM willen graag in gesprek met directie en aandeelhouders van Eneco om hun plannen nader toe te lichten.

De twee willen het groene karakter van Eneco behouden, laten ze weten. Ze zien Eneco als „een sterke aanjager van de Nederlandse energietransitie”, maar denken ook dat het energiebedrijf uit Rotterdam kan groeien in de andere markten waar ze actief zijn. Shell en PGGM willen Eneco daarom zelfstandig houden. Wel moet het energiebedrijf kunnen profiteren van de kennis en financiële slagkracht van de samenwerkingspartners.

Shell investeert al steeds meer in schone energie en wil die investeringen verder opvoeren. PGGM richt zich ook steeds meer op duurzame beleggingen.

De 53 gemeenten die eigenaar zijn van Eneco besloten vorig jaar dat ze van hun aandelen af wilden. Onlangs werd besloten dat Eneco via een gecontroleerde veiling in de verkoop gaat. Dat proces gaat komend voorjaar van start. De waarde van Eneco werd eerder op 3 à 4 miljard euro geschat.

Bij Eneco en dochterbedrijven als Quby, dat de slimme thermostaat Toon maakt, werken ongeveer 3500 mensen. Het energiebedrijf is behalve in Nederland ook actief in België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar bedroeg de omzet ruim 3,3 miljard euro.