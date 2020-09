Shell en BAM stijgen op rood Damrak na reorganisaties

Op het Damrak stonden olie- en gasreus Shell en bouwer BAM woensdag in de schijnwerpers. De bedrijven kondigden grote reorganisaties aan. De Europese beurzen begonnen lager aan de laatste handelsdag van september. Beleggers verwerkten het chaotische eerste verkiezingsdebat tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden en een reeks van macro-economische cijfers uit China en Japan.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent in de min op 547,69 punten. De hoofdindex kwam in september nauwelijks van zijn plaats. De MidKap verloor 0,3 procent tot 799,40 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Frankfurt zakten tot 0,7 procent.

Shell won 0,3 procent bij de hoofdfondsen. Het olie- en gasconcern schrapt de komende tijd 7000 tot 9000 banen om kosten te besparen vanwege de moeizame marktomstandigheden in de oliesector door de coronacrisis. Het banenverlies vindt plaats in de periode tot eind 2022 en moet leiden tot kostenbesparingen van 2 miljard tot 2,5 miljard dollar per jaar.

In de MidKap steeg BAM 1,2 procent. De bouwer verwacht dat het reorganisatieprogramma zal zorgen voor kostenbesparingen van 100 miljoen euro per jaar. De ingreep is volgens de bouwer nodig vanwege de coronacrisis en de teleurstellende resultaten over het eerste halfjaar. Hoeveel banen er precies verloren gaan, is nog niet bekend. Maar waarschijnlijk gaat het om honderden banen.