Shell en ArcelorMittal openen boeken op Damrak

Olie- en gasbedrijf Shell komt donderdag met resultaten. Het zwaargewicht in de AEX heeft een uitdagend kwartaal achter de rug met forse daling van zowel de olieprijs als de vraag naar de brandstof. Ook staalbedrijf ArcelorMittal komt met cijfers.

Shell had aan het begin van het kwartaal last van de zeer lage olieprijs die zich gaandeweg de periode wat herstelde, maar nog altijd onder het langjarige gemiddelde bleef. Dat tast vermoedelijk de winst aan van Shell, dat in het eerste kwartaal al besloot het dividend voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog te verlagen.

Staalbedrijf ArcelorMittal heeft te kampen met een lagere vraag naar zijn producten. Met name in de auto-industrie ging het moeizaam tijdens de coronacrisis. Leveringen aan die sector vielen dan ook fors lager uit. Maar ook in andere sectoren nam de vraag af.

Het bedrijf waarschuwde bij de cijfers over het eerste kwartaal al dat de staalmarkt fors werd geraakt door de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus. Het staalconcern sneed daarom al in de kosten en investeringen om de crisis te weerstaan en verlaagde de productie.