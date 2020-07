Shell denkt na over vertrek uit Nederland

Het is onzeker of Shell zijn hoofdkantoor in Nederland wil houden, nu een omstreden plan van het kabinet om de dividendbelasting af te schaffen definitief van tafel is. Dat zegt Shell-bestuursvoorzitter Ben van Beurden in het FD.

De energiereus is een Brits bedrijf, maar heeft zijn hoofdkantoor in Den Haag. Shell heeft voor deze constructie gekozen in de veronderstelling dat de dividendbelasting zou worden afgeschaft, zegt Van Beurden. In oktober 2018 trok het kabinet dit voornemen na publieke druk weer in. Hierdoor kijkt Shell met andere ogen naar zijn huidige Brits-Nederlandse structuur, aldus de ceo.

Een eventueel vertrek van Shell, waarvoor volgens Van Beurden overigens geen concrete plannen bestaan, zou betekenen dat twee van de grootste bedrijven in de AEX-index hun hoofdkantoor uit Nederland weghalen. Een maand geleden kondigde Unilever, een multinational met dezelfde Brits-Nederlandse wortels, aan naar Londen te willen verhuizen, al ontkent het bedrijf dat de dividendbelasting hiermee te maken heeft.