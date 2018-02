Shell daalt, Unilever stijgt in groene AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met winst begonnen aan de nieuwe beursmaand. Ook de andere Europese beursgraadmeters openden in het groen. Op het Damrak werden de cijfers van de AEX-fondsen Unilever en Unibail-Rodamco positief ontvangen. Shell werd lager gezet na publicatie van de jaarresultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,4 procent in de plus op 562,47 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 851,32 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt klommen tot 0,5 procent. Londen bleef vlak.

Unilever won 1,4 procent. Het Brits-Nederlandse was- en voedingsmiddelenconcern boekte over heel 2017 een nettowinst van 6,5 miljard euro, bijna een miljard meer dan een jaar eerder. Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco, dat de winst afgelopen jaar zag stijgen, klom 0,4 procent. Olie- en gasconcern Shell stond onderaan de AEX met een min van 1,5 procent.