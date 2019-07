Shell-claim Nigeria toch voor Britse rechter

Een groep Nigerianen mag claims tegen olie- en gasconcern Shell wegens milieuschade voor het hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk uit de doeken doen. Dat laat advocatenkantoor Leigh Day weten. Eerder zagen lagere rechtbanken geen reden om de zaak in Groot-Brittannië te behandelen.

Vissers en boeren van de gemeenschappen Ogale en Bille in de Nigerdelta houden Shell verantwoordelijk voor ernstige vervuiling die zou zijn veroorzaakt door olielekkages bij Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC). In die onderneming heeft Shell een belang van 30 procent en het Nigeriaanse staatsoliebedrijf 55 procent.

De Nigerdelta is ernstig vervuild als gevolg van de oliewinning in het gebied. De duizenden kilometers lange oliepijpleidingen van Shell en andere oliemaatschappijen raken regelmatig lek. Oliemaatschappijen wijten dat veelal aan diefstal en sabotage door omwonenden.