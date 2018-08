„Shell blijft met afstand sterkste merk”

Shell is het sterkste Nederlandse merk. Het olie- en gasbedrijf is al jaren het meest waardevolle merk in Nederland en zag zijn totale merkwaarde afgelopen jaar met twee procent toenemen tot 33,5 miljard euro, zo blijkt uit onderzoek van Brand Finance.

De onderzoekers keken naar hoeveel geld een bedrijf in totaal zou kunnen ophalen als het zijn merk in licentie zou geven aan een andere partij. De merkwaarde van Shell is groter dan die van de nummers twee tot en met vijf KPMG, ING, Philips en Heineken samen. Grote verschuivingen in de top vijf zijn er overigens niet. Heineken wisselde van plek met Rabobank, dat nu zesde staat.

Sterkste stijger in de top vijftig is NN Group. De verzekeraar profiteerde van de overname van branchegenoot Delta Lloyd. De kracht van het merk wordt volgens de onderzoekers onderschreven door het feit dat de activiteiten van Delta Lloyd verdergaan onder de naam NN.