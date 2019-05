Shell-bestuurders genoemd in corruptiezaak

Huidige en voormalige bestuurders van Shell zijn toegevoegd aan een Engelse rechtszaak tegen het olie- en gasbedrijf en zijn Italiaanse branchegenoot Eni vanwege corruptie in Nigeria. Onder anderen oud-topman Peter Voser van Shell en Maarten Wetselaar, het hoofd van de gastak van Shell, zouden hebben geweten dat een grote betaling die Shell zou doen voor een deel bij overheidsfunctionarissen zou terechtkomen.

De zaak in Londen draait om het olieveld OPL 245. Dat werd door een corrupte olieminister aan zijn eigen bedrijf overgedragen. Later werd het afgepakt en daarna aan Shell en Eni gegund. Daar betaalden Shell en Eni 1,1 miljard dollar voor.

Nigeria stelt dat dat smeergeld was en wil 1 miljard dollar schadevergoeding en de rechten voor het winnen van olie van het veld. Shell ontkent dat er iets onoorbaars is gebeurd. Als er al smeergeld is betaald is dat buiten medeweten van het bedrijf gebeurd, zei een woordvoerster.

Behalve de zaak in Londen is er ook een strafzaak in Milaan. Ook het Openbaar Ministerie bereidt een strafzaak voor tegen Shell.