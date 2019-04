Shell-baas toch bereid naar Kamer te komen

Shell Nederland-baas Marjan van Loon is onder voorwaarden toch bereid aan te schuiven bij een hoorzitting in de Tweede Kamer over belastingontwijking. Eerder gaf ze te kennen dat ze niet zou komen. Daarmee haalde ze zich de woede van verscheidene Kamerleden op de hals.

Shell benadrukt dat het in eerste instantie niet inging op de uitnodiging, omdat het rondetafelgesprek gaat over de belastingheffing van internationaal opererende bedrijven en hun bijdrage aan Nederland. „Shell is niet de vertegenwoordiger van ondernemend Nederland”, aldus Shell. „Daarvoor bestaan organisaties als VNO-NCW en MKB-Nederland.”

Volgens Shell gaat het de Kamerleden klaarblijkelijk specifiek om de belastingaangifte van Shell. Uitgaande van een bredere vertegenwoordiging van bedrijven neemt Shell daarom deel aan het gesprek op 18 april met de kanttekening dat zij daar niet zullen ingaan op de belastingaangifte van de houdstermaatschappij van Shell.

Verder is het bedrijf bereid om in te gaan op specifieke vragen over de belastingaangifte van Shell in een besloten technische briefing. Dat kan wat Shell betreft in aanwezigheid van de Belastingdienst.

In ieder geval oppositiepartij PvdA ziet dat niet zitten. „We gaan niet voor Shell een speciale uitzondering maken”, zegt Kamerlid Henk Nijboer. „We doen ons werk in het parlement in openbaarheid. Ik ga niet met een bedrijf achter gesloten deuren in een kamer zitten. Dat is ook nog nooit vertoond en dat weet Shell zelf ook best.”

Meerdere Kamerleden willen Shell aan de tand voelen omdat de multinational in Nederland geen winstbelasting zou afdragen.