Shell: aanzienlijke onzekerheid op oliemarkt door crisis

Olie- en gasbedrijf Shell ziet aanzienlijke onzekerheid op de oliemarkt door de coronacrisis en gevolgen van een prijzenoorlog. Vooral in maart had dat impact op de resultaten, en een relatief bescheiden invloed in de eerste twee maanden van dit jaar, aldus het concern.

Door de coronacrisis en de prijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland zijn de olieprijzen scherp gedaald. Vorige week maakte Shell daarom al bekend in de kosten te snijden en minder te investeren. Bovendien schrapt de Nederlands-Britse onderneming een aangekondigde aandeleninkoop, om de financiële buffers te versterken.

Shell geeft aan dat in het eerste kwartaal afschrijvingen na belastingen in een bandbreedte van 400 miljoen tot 800 miljoen dollar worden verwacht. De verkoop van olieproducten zal uitkomen tussen 6 miljoen tot 7 miljoen vaten per dag. Dat waren er 6,5 miljoen per dag in het eerste kwartaal van 2019.

Het bedrijf zal bij de bekendmaking van de cijfers over het eerste kwartaal met meer nieuws komen over de impact van de crisis op de resultaten. De liquiditeitspositie blijft volgens Shell sterk.