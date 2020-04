Sharon Dijksma is nieuwe commissaris Energie Beheer Nederland

De Amsterdamse wethouder Sharon Dijksma is benoemd tot lid van de raad van commissarissen van Energie Beheer Nederland (EBN). Ze neemt het stokje over van voormalig PvdA-leider Diederik Samsom, die bij de Europese Commissie aan de slag is gegaan als kabinetschef van klimaatcommissaris Frans Timmermans.

Dijksma is momenteel wethouder verkeer, vervoer, water en luchtkwaliteit in de hoofdstad. Eerder werkte ze als staatssecretaris van Economische Zaken (2012-2015) en Infrastructuur en Milieu (2015-2017) en was ze lid van de Tweede Kamer voor de PvdA (2017-2018). In 2015 onderhandelde ze namens de Nederlandse regering over het klimaatakkoord van Parijs.

Voorzitter Jaap Huijskes van de raad van commissarissen is blij met de benoeming van Dijksma. „Zij brengt onder meer uitstekende kennis en expertise mee op het gebied van de brede energiethematiek, maar ook van politiek bestuurlijke processen en een breed netwerk zowel binnen als buiten Den Haag.”

Dijksma vindt dat EBN als publieke organisatie een belangrijke rol kan spelen in de energietransitie. „Het kan daarbij de langetermijndoelen vooropstellen en samenwerkingen zoeken met andere publieke en private partijen om die doelen te verwezenlijken. Er zit bij EBN veel daadkracht en de wil om dat op te pakken.”