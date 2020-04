SGP vraagt hulp voor mosselkwekers

Mossel- en oesterkwekers dreigen buiten de boot te vallen bij de vorige week aangekondigde Europese steun aan de visserij vanwege de coronacrisis. Die steekt in op beperking van het aanbod, door schepen niet te laten uitvaren. Maar schelpdierkwekers kunnen hun aanbod niet beperken, omdat de mosselen doorgroeien.

Bert-Jan Ruissen (SGP) heeft daarom dinsdag in het Europees Parlement gepleit de kwekers te compenseren voor verlies aan inkomen. De vraag naar mosselen is ingestort nu in Europa veel restaurants gesloten zijn.

„De EU moet ook hier de helpende hand bieden. Deze sector mag niet overboord vallen door een definitie-kwestie in de EU-regels”, zegt Ruissen. „In plaats van de kwekers te compenseren voor aanbodvermindering, bepleit ik een regeling die hen compenseert voor het verlies aan inkomen. Daar is deze sector wel mee geholpen.”

Ruissen pleitte in de videovergadering ook voor een ruim uitstel van vangstquota voor vissoorten waar nu amper vraag naar is. Hij stelde voor dat vissers tot 25 procent van ongebruikt quotum naar volgend jaar mogen meenemen. „Dit is een eenvoudige maatregel die al eerder is toegepast: uitstel van quota redt vissers, kost geen geld en schaadt het visbestand niet”, zegt Ruissen.