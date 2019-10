SGP-Kamerlid Stoffer en Verhagen over het bouwprotest

De SGP hoopt dat het kabinet na het bouwersprotest snel met maatregelen komt. Kamerlid Stoffer: „Er moet een tijdelijke norm komen voor PFAS, want anders ligt het directe werk stil. En rond stikstof moet dat net zo.”

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland: „We wachten al sinds mei op een beslissing van het kabinet, we kunnen niet nog een halfjaar wachten. Want dan zitten we zo weer in een crisis. En dat is niet een crisis die uit Amerika komt overwaaien, maar een die we zelf hebben veroorzaakt.”