‘Servers nieuw XS4ALL kunnen toeloop niet aan’

Freedom Internet heeft moeite om alle aanmeldingen te verwerken. De site van de nieuwe provider, die de opvolger van XS4ALL moet worden, is moeilijk bereikbaar door het grote aantal bezoekers. In het eerste uur na de lancering maandag, tussen alle storingen door, hebben ongeveer duizend mensen zich aangemeld als klant, zegt initiatiefneemster Kirsten Verdel. Verder wil ze niets zeggen over het aantal aanmeldingen.

Freedom Internet is opgericht omdat KPN zijn merk XS4ALL wil opheffen. De honderdduizenden XS4ALL-klanten moeten, als het aan KPN ligt, overstappen naar KPN zelf. De ondernemingsraad van XS4ALL is naar de rechter gestapt om dat te voorkomen. Een groep boze klanten begon een actiegroep, XS4ALL Moet Blijven, en daaruit komt Freedom Internet voort. De initiatiefnemers prijzen het activisme van XS4ALL, dat is opgericht door hackers en dat zich vanaf zijn beginjaren inzette voor privacy online.

Een crowdfundingsactie voor Freedom Internet vorige week leverde in een paar dagen tijd een bedrag van 2,5 miljoen euro op. Het is de bedoeling dat de nieuwe provider begin volgend jaar de eerste internetverbindingen gaat leveren.