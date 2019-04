SER: Nederland heeft sterke EU nodig

Nederland heeft een sterke en hechte Europese Unie nodig om grote problemen als klimaatverandering, migratie en digitalisering aan te kunnen pakken. Ons land zelf is daarvoor te klein. Dat zegt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een nieuw advies.

Het belangrijke adviesorgaan, waarin vakbonden en werkgevers zijn verenigd, vindt dat Europese landen krachtiger moeten samenwerken. Met een gelijk speelveld voor de hele Europese interne markt zouden lidstaten sterker staan in de krachtmeting met andere sterke economieën zoals China en de VS.

Het advies geeft een reeks aandachtspunten voor het nieuwe vijfjarige mandaat van de Europese Commissie en het Europees Parlement. Die worden later dit jaar herbenoemd en herkozen. Daarbij zou het belangrijk zijn om levensomstandigheden, werkgelegenheid, productiviteit en inkomens te verbeteren.

„Dit advies laat zien dat er méér motieven zijn dan alleen economische, om binnen Europa samen te werken”, zegt SER-voorzitter Mariëtte Hamer. „De EU is méér dan een interne markt en een munt. Samen vormen we één Europese maatschappij, waarin we een gelijk speelveld voor bedrijven willen en brede, inclusieve welvaart voor burgers.”