Sensoren tellen straks appels aan de boom

Steeds vaker ondersteunen sensoren en camera’s boeren en tuinders bij hun werk. De fruitteelt blijft daarbij niet achter, bleek donderdag op de Appeldag in Neerrijnen. Een nieuw detectiesysteem houdt precies bij hoe hard de appels aan elke boom groeien.

Het systeem, ”intelligent fruit vision” (IFV) genoemd, mag dan nog niet helemaal uitontwikkeld zijn, de trend is duidelijk. Zodra de fruitteler straks met zijn tractor door de boomgaard rijdt, start ook het meten en verzamelen van allerlei gegevens. Spectraalcamera’s –camera’s die dingen ‘zien’ die voor het menselijk oog verborgen blijven– die voor op de tractor zijn gemonteerd, registreren bijvoorbeeld de bladreflectie. Dat is een graadmeter voor de hoeveelheid bladgroen –en daarmee het stikstofgehalte– in de bladeren van de bomen. Het is een kleine stap om zo’n gegeven te koppelen aan bemestingsadviezen. En zo kan de teler extra meststoffen geven aan bomen die dat nodig hebben.

Ook achter op de tractor zitten camera’s. Die tellen het aantal vruchten aan de boom en bekijken meteen hoe groot de appels zijn. Handig voor de teler om alvast een inschatting van zijn oogst te krijgen, zodat hij kan bepalen hoeveel voorraadkisten en koelruimte hij straks bij de pluk nodig heeft.

IFV wordt getest door adviesorganisatie Delphy, in samenwerking met het groente- en fruithandelsbedrijf The Greenery. Delphy is tevens een van de organisatoren van de Appeldag. De andere is de Nederlandse Fruittelers Organisatie. Het evenement, dat gehouden werd op fruitteeltbedrijf Oskam in Neerrijnen, trok gisteren meer dan 2000 telers en andere belangstellenden.

Weerstation

App-bouwer AppsforAgri presenteerde een uitbreiding bij het weerstation FieldMate. Naast de luchttemperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de bodemtemperatuur is het nu ook mogelijk om het vochtgehalte in de bodem te registreren. Op zijn smartphone kan de teler de metingen, die elk uur worden geactualiseerd, bekijken. Op basis ervan schat hij de kans op de ontwikkeling van ziekten als meeldauw en vruchtboomkanker in en of bijvoorbeeld beregening van de boomgaard noodzakelijk is.