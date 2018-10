Selectie in ei voorkomt doden miljoenen haantjes

Het Leidse biotechnologiebedrijf In Ovo heeft „enkele miljoenen euro’s” opgehaald voor de ontwikkeling van een techniek om het geslacht van kippenkuikens al in het ei te bepalen.

Tot nu toe worden kuikens van legkippen nadat ze uit het ei komen handmatig gesorteerd op geslacht. Omdat haantjes geen eieren kunnen leggen, worden die daarna gedood. In Nederland worden jaarlijks zo’n 45 miljoen eendagshaantjes vergast. Wereldwijd komen per jaar 3,2 miljard haantjes vroegtijdig aan hun einde, veelal in de verhakselaar.

Die aantallen kunnen drastisch omlaag als de techniek die In Ovo ontwikkelt rijp is voor toepassing in de praktijk. Het bedrijf verwacht in 2020 zo ver te zijn, aldus een maandag door de Universiteit Leiden verspreide persverklaring.

In het ei wordt een klein gaatje gemaakt waarna er een monster wordt genomen van het inwendige van het ei. Onder de schaal zitten bepaalde stofjes, zogeheten biomarkers, waaraan te zien is of er een haantje of hennetje in het ei zit.

Het meeste geld dat In Ovo heeft binnengehaald, komt van de Duitse chemiereus Evonik en van VisVires New Protein, een investeringsfonds uit Singapore. Ook Rabobank Leiden-Katwijk en de Universiteit Leiden dragen bij. Precieze bedragen zijn uit concurrentieoverwegingen niet bekendgemaakt.

Een woordvoerder van Evonik noemt het doden van eendagshaantjes een van de grootste ethische problemen in de pluimveehouderij. Het concern zegt over kennis te beschikken waarmee In Ovo de techniek kan verbeteren.

Nu duurt het nog een paar seconden om –op dag 9 na de bevruchting– het geslacht van een ei te bepalen. In Ovo wil dat terugbrengen naar „onder de seconde per ei”, zegt Wouter Bruins. Hij richtte In Ovo vijf jaar geleden op, samen met zijn medestudent Wil Stutterheim, als zogeheten spin-off uit het Instituut Biologie van de Universiteit Leiden.

„Onze techniek werkt, we zijn nu toe aan opschaling zodat we er de markt mee op kunnen”, zegt Bruins desgevraagd. Broederijen zijn volgens Bruins geïnteresseerd, maar zij zullen de kosten straks wel gedeeltelijk willen doorberekenen. Dat kan ertoe leiden dat eieren in de winkel iets duurder worden. „Wij hebben berekend dat het om 1 cent per doosje van twaalf eieren gaat. Ik denk dat consumenten bereid zijn dat te betalen als we duidelijk maken dat daardoor het doden van eendagshaantjes wordt tegengegaan.”

Wat gebeurt er in de toekomst met de uitgeselecteerde ‘mannelijke’ eieren? Bruins: „Die worden niet weggegooid. We hebben er een nuttige bestemming voor op het oog. Die verklap ik niet, want onze concurrenten zijn ook op zoek.”

In Nederland en België worden eendagshaantjes na vergassing tot nu toe verkocht aan onder meer dierentuinen. Daar dien ze als voer voor wilde dieren.