Seintje bij te lage bandenspanning trucks

Rijkswaterstaat gaat per december chauffeurs en bedrijven actief waarschuwen als met vrachtwagens wordt gereden waarvan de bandenspanning niet op orde is. De proef met het nieuwe meetsysteem dat bandenpech bij vrachtverkeer moet voorkomen gaat daarmee een tweede fase in.

Op de A16 richting Rotterdam tussen ’s Gravendeel en afrit Dordrecht werd eerder dit jaar al een succesvolle testlocatie aangelegd. Bedrijven ontvangen per volgende maand automatisch een e-mail als zij vrachtwagens op de weg hebben waarvan de bandenspanning te laag is.

Bandenpech bij vrachtwagens veroorzaakt veel verkeershinder, omdat vaak een rijstrook moet worden afgesloten. Rijkswaterstaat voert het project samen uit met het Havenbedrijf Rotterdam en de Verkeersonderneming, een samenwerkingsverband van onder meer de gemeente Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.