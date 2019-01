SecurCash vraagt uitstel van betaling aan

Geldtransporteur SecurCash heeft uitstel van betaling aangevraagd, nadat de rechter donderdag weigerde het bedrijf failliet te verklaren. Dat bevestigt Mario Koevoets, de directeur van het bedrijf.

SecurCash, dat 220 vaste werknemers heeft, kampt met een snellere afname van het contante betalingen dan verwacht. De financiële problemen zijn volgens Koevoets nijpend geworden nu eigenaar Diebold Nixdorf niet langer de verliezen van het bedrijf met een schuldfinanciering wil dichten.

De rechtbank in Den Haag wilde het bedrijf desondanks niet failliet verklaren, omdat er nog genoeg middelen zouden zijn om schuldeisers te betalen. Daarnaast werd het faillissement volgens de rechter aangevraagd om redenen waarvoor een bankroet niet bedoeld, zoals het beëindigen van arbeidscontracten en huurovereenkomsten. Dat laatste noemt Koevoets „aperte onzin”. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechter uitspraak doet over de aanvraag van surseance.