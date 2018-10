Seats and Sofas op zondag open

Zitmeubelgigant Seats and Sofas heeft de deuren van zijn Nederlandse filialen sinds kort ook op zondag open. Dat blijkt uit de reclamefolders die het bedrijf wekelijks verspreidt. Het bedrijf telt in Nederland 22 zogeheten megastores. Twee daarvan zijn op zondag gesloten: Veenendaal en Zaltbommel. De vestiging in Sliedrecht doet op 4 november voor het eerst aan de zondagsopening mee.

Seats and Sofas, waarvan het hoofdkantoor zich in Sliedrecht bevindt, hield tot oktober de zondagsrust in ere. Op een van de onderdelen van de website (Avondopening) staat nog steeds vermeld dat de winkels op zondag „altijd gesloten” zijn. Het overzicht van antwoorden op veelgestelde vragen is inmiddels wel aangepast. Daar staat nu dat „de meeste” megastores op zondag „altijd geopend” zijn. Andere zijn alleen geopend „op de zondagen dat dit op basis van (lokale) gemeentebepalingen” mogelijk is.

Volgens bronnen van deze krant heeft het bedrijf sinds kort een nieuwe eigenaar. De perswoordvoerder van het bedrijf wil dit bericht niet bevestigen noch ontkennen maar verwijst naar directeur Jan Keij als „enige woordvoerder” over dit onderwerp. Keij is echter al dagenlang niet bereikbaar voor een reactie.

Volgens de meest recente gedeponeerde jaarrekening bij de Kamer van Koophandel behaalde Seats and Sofas Nederland in 2016 een omzet van 26 miljoen euro. Het resultaat na belastingen bedroeg 990.000 euro. In 2015 werd een verlies geleden van ruim 216.000 euro. In 2016 telde de onderneming 235 medewerkers.